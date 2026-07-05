Actualizado: 05 jul 2026 - 13:42
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FAE repatría restos de tres ecuatorianos fallecidos en Venezuela
Las víctimas eran de una misma familia de Portoviejo. En el mismo vuelo humanitario retornaron 18 compatriotas que solicitaron asistencia.
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Actualizado: 05 jul 2026 - 13:42
Compartir
Las víctimas eran de una misma familia de Portoviejo. En el mismo vuelo humanitario retornaron 18 compatriotas que solicitaron asistencia.