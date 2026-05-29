Actualizado: 29 may 2026 - 21:02
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Vinculan a familiares del alcalde Aquiles Alvarez y a nueve empresas en el Caso Goleada
Fiscalía solicitó presentación periódica para la madre del alcalde y prohibición de salida del país para su esposa.
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Fiscalía solicitó presentación periódica para la madre del alcalde y prohibición de salida del país para su esposa.