Fenómeno de El Niño mantiene en alerta y podría alcanzar intensidad fuerte hasta inicios de 2027

El fenómeno de El Niño mantiene en alerta a la comunidad científica internacional debido al sostenido calentamiento del océano Pacífico, registrándose temperaturas superiores a los valores habituales en zonas cercanas a Galápagos y Perú, según datos citados por Diario El Universo. Las proyecciones climáticas advierten que el evento podría alcanzar una intensidad fuerte o muy fuerte hasta inicios de 2027, provocando severas alteraciones en las lluvias, inundaciones, sequías y afectaciones directas a especies marinas en ecosistemas sensibles como las islas Galápagos.