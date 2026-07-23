Actualizado: 23 jul 2026 - 13:34
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El Fiscal General se pronuncia sobre suspensión del Movimiento AMIGO
Carlos Alarcón abordó la investigación por presunto lavado de activos contra la agrupación y se refirió al concurso para la Fiscalía.
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Carlos Alarcón abordó la investigación por presunto lavado de activos contra la agrupación y se refirió al concurso para la Fiscalía.