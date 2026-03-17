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Actualizada: 17 mar 2026 - 15:25

Fiscalía allana casa y despacho del alcalde Cristian Zamora

La diligencia se da por una investigación de presunto enriquecimiento ilícito. Un reportaje de Carlos Sacoto

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