Noticias, martes 17 de marzo del 2026 | 24 Horas | Guayaquil

Comisión revisa expedientes de postulantes a Fiscal General ...

Fiscalía allana casa y despacho del alcalde Cristian Zamora

La diligencia se da por una investigación de presunto enriquecimiento ilícito. Un reportaje de Carlos Sacoto