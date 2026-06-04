Actualizado: 04 jun 2026 - 20:51
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Gobierno oficializa la reestructuración de ministerios y anuncia nuevos cambios
Carteras como Economía, Agricultura y Producción se unifican; Infraestructura se fusiona con Telecomunicaciones.
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Actualizado: 04 jun 2026 - 20:51
Compartir
Carteras como Economía, Agricultura y Producción se unifican; Infraestructura se fusiona con Telecomunicaciones.