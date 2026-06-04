Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 04 jun 2026 - 20:51

Gobierno oficializa la reestructuración de ministerios y anuncia nuevos cambios

Carteras como Economía, Agricultura y Producción se unifican; Infraestructura se fusiona con Telecomunicaciones.

Nuestra TV