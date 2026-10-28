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La Guagua Más Linda 2026 | ¡Conoce a los 3 grandes finalistas de nuestro concurso! | 28 de octubre

El pasado 19 de octubre iniciamos una apasionante búsqueda que nos permitió conocer de cerca el gran talento, la creatividad y la arraigada tradición de cada uno de los establecimientos que se sumaron a este concurso. Tras exigentes jornadas de evaluación, el jurado calificador seleccionó a las tres mejores propuestas que disputarán la victoria:

Wyndham Garden Hotel – Nota: 9.45 con su "Guagua Amazónica Garden"

Hogar San Juan de Dios – Nota: 9.15 con su guagua en representación de Lolita

Ennas Academia Culinaria – Nota: 9.12 con su guagua artística inspirada en la temática vitral

La gran final se llevará a cabo este viernes 30 de octubre a las 8:00 AM en el Palacio de Cristal del Parque Itchimbía, en Quito, donde los tres finalistas se enfrentarán para definir al ganador absoluto. ¡Las votaciones ya están abiertas!