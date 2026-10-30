La Guagua Más Linda 2026 | ¡Tenemos al gran ganador del concurso! | 30 de octubre

En una emocionante jornada desde el Palacio de Cristal en el Parque Itchimbía, concluyó la gran final de La Guagua Más Linda 2026. Tras la deliberación del jurado calificador y el apoyo masivo del público a través de teleamazonas.com, se definieron los ganadores de esta edición que celebró el talento, la creatividad y la tradición culinaria:

Primer lugar: Wyndham Garden

Segundo lugar: Albergue San Juan de Dios

Tercer lugar: Ennas Academia Culinaria

Felicitamos a todos los participantes por llenar de sabor e identidad nuestras tradiciones. Con la conducción de Stephany Paz y Alberto Astudillo.