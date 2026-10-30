Actualizado: 30 oct 2026 - 11:32
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La Guagua Más Linda 2026 | ¡Tenemos al gran ganador del concurso! | 30 de octubre
En una emocionante jornada desde el Palacio de Cristal en el Parque Itchimbía, concluyó la gran final de La Guagua Más Linda 2026. Tras la deliberación del jurado calificador y el apoyo masivo del público a través de teleamazonas.com, se definieron los ganadores de esta edición que celebró el talento, la creatividad y la tradición culinaria:
Primer lugar: Wyndham Garden
Segundo lugar: Albergue San Juan de Dios
Tercer lugar: Ennas Academia Culinaria
Felicitamos a todos los participantes por llenar de sabor e identidad nuestras tradiciones. Con la conducción de Stephany Paz y Alberto Astudillo.