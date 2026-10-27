La Guagua Más Linda | Guagua Amazónica con Wyndham Garden | 27 de octubre

El concurso de La guagua más linda 2026 continuó con la participación de Wyndham Garden, la cual obtuvo una calificación de 9.45 por parte del jurado calificador bajo la temática de Amazonía y tradición ecuatoriana, al presentar su creación "guagua amazónica garden" elaborada con tres masas (brioche, de viento y masa madre con almidón de yuca) y un relleno de arazá, crema diplomática y cristales de durazno. Con la conducción de Stephany Paz.