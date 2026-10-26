Guayaquil registró sectores con hasta 26 horas de apagón el fin de semana

Moradores y comerciantes de varios sectores de Guayaquil registraron interrupciones prolongadas del servicio eléctrico durante el fin de semana. En zonas comerciales como Urdesa, la suspensión de energía se extendió por hasta dos días sobre la avenida Víctor Emilio Estrada, lo que generó malestar y pérdidas económicas en los establecimientos del sector. Un reporte de Camila Guevara.