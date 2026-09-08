Actualizada: 08 sep 2026 - 12:13
Compartir
En Guayaquil, persiste la falta de espacios para deportistas
Ciclistas y corredores denuncian que aún carecen de rutas y garantías de protección para realizar sus disciplinas. Un reportaje de Camila Guevara
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 08 sep 2026 - 12:13
Compartir
Ciclistas y corredores denuncian que aún carecen de rutas y garantías de protección para realizar sus disciplinas. Un reportaje de Camila Guevara