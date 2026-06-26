Actualizado: 26 jun 2026 - 22:07
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Concejo de Guayaquil rechazó remover de su cargo a Aquiles Alvarez
El informe de la Comisión de Mesa determinó que sí existió una subrogación legal por parte de la vicealcaldesa Tatiana Coronel.
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El informe de la Comisión de Mesa determinó que sí existió una subrogación legal por parte de la vicealcaldesa Tatiana Coronel.