Actualizada: 15 sep 2026 - 12:10
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Hombre baleado en un intento de robo lleva un mes en UCI
A cuatro semanas de sufrir el ataque armado en el sur de Quito, la víctima continúa en estado crítico. Un reportaje de Gustavo Jaramillo
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Actualizada: 15 sep 2026 - 12:10
Compartir
A cuatro semanas de sufrir el ataque armado en el sur de Quito, la víctima continúa en estado crítico. Un reportaje de Gustavo Jaramillo