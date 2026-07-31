Actualizado: 31 jul 2026 - 13:18
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Contenedores con cadáveres permanecen en Hospital Monte Sinaí
En el Hospital Monte Sinaí se verificó que aún permanecen dos térmicos con cuerpos sin inhumar. Un reportaje de Catalina García
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Actualizado: 31 jul 2026 - 13:18
Compartir
En el Hospital Monte Sinaí se verificó que aún permanecen dos térmicos con cuerpos sin inhumar. Un reportaje de Catalina García