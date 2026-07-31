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Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 31 jul 2026 - 13:18

Contenedores con cadáveres permanecen en Hospital Monte Sinaí

En el Hospital Monte Sinaí se verificó que aún permanecen dos térmicos con cuerpos sin inhumar. Un reportaje de Catalina García

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