¿Cuál es la importancia física y emocional de los abrazos en la unión familiar?

En el marco del Día Mundial del Abrazo en Familia, que se conmemora cada segundo domingo de noviembre, Salud Vive Bien abordó los múltiples beneficios que aporta esta muestra de afecto. El contacto físico no solo fortalece las relaciones interpersonales y afianza los lazos dentro del hogar, sino que también genera respuestas fisiológicas de bienestar, disminuyendo los niveles de estrés y promoviendo la salud cardiovascular y emocional en personas de todas las edades. Con la conducción de Stephany Paz