Inamhi trabaja en un sistema de radares para enviar alertas tempranas de tormentas a celulares

Lluvias acompañadas de fuertes ráfagas de viento se registraron en diversos sectores de Guayaquil, Durán y Samborondón. Frente a estos eventos climáticos, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) anunció que avanza en un proyecto para implementar un sistema de radares en el país, el cual permitirá emitir alertas tempranas de tormentas e inundaciones directamente a los teléfonos celulares de la ciudadanía. Un reportaje de Bernarda Cevallos.