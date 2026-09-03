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Incremento de casos de dengue en la provincia del Guayas

Inician los trabajos de la vía Escalón Uno para conectar el sur de Quito

La obra contempla una inversión de USD 23.5 millones y construirá un tramo de 5.6 kilómetros destinado a conectar el sur de Quito.