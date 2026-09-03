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Reportajes de 24 Horas

Actualizada: 03 sep 2026 - 11:07

Inician los trabajos de la vía Escalón Uno para conectar el sur de Quito

La obra contempla una inversión de USD 23.5 millones y construirá un tramo de 5.6 kilómetros destinado a conectar el sur de Quito.

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