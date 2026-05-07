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Fecha de publicación 07 may 2026 - 14:34

Inteligencia Artificial se integra a las aulas para motivar la investigación

Docentes de varios centros educativos están incorporando herramientas de IA en sus clases. Un reportaje de Jazmín Solís

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