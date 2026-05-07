Fecha de publicación 07 may 2026 - 14:34
Compartir
Inteligencia Artificial se integra a las aulas para motivar la investigación
Docentes de varios centros educativos están incorporando herramientas de IA en sus clases. Un reportaje de Jazmín Solís
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Fecha de publicación 07 may 2026 - 14:34
Compartir
Docentes de varios centros educativos están incorporando herramientas de IA en sus clases. Un reportaje de Jazmín Solís