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Noticias, jueves 7 de mayo del 2026| 24 Horas | Quito

Noticias, jueves 7 de mayo del 2026 | 24 Horas | Guayaquil

Inteligencia Artificial se integra a las aulas para motivar la investigación

Docentes de varios centros educativos están incorporando herramientas de IA en sus clases. Un reportaje de Jazmín Solís