Inundaciones provocan la pérdida de cientos de placas de vehículos

Además de las vías anegadas y los automotores averiados, las intensas lluvias dejaron como secuela la pérdida masiva de placas vehiculares desprendidas por la fuerza del agua. Ante este inconveniente, la Autoridad de Tránsito Municipal recordó a los propietarios que deben cumplir con un procedimiento específico de denuncia e inspección para solicitar la reposición legal de la identificación de sus vehículos. Un reporte de Camila Guevara.