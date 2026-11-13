Inundaciones en Yaguachi obligaron a suspender clases presenciales

Las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas de este viernes 13 de noviembre, provocaron severas inundaciones en diversas calles e instituciones educativas del cantón Yaguachi, en la provincia del Guayas. Ante el aumento del caudal del río Milagro y las anegaciones en ambos cantones, las autoridades educativas dispusieron que el Distrito Milagro se acoja a la modalidad no presencial para precautelar la seguridad de los estudiantes. Un reporte de Ever Moreira