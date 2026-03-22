Actualizada: 22 mar 2026 - 20:33
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Juicio por Caso Triple A se retomará en mayo tras doble jornada
La diligencia contó con la presencia de Aquiles Álvarez y Carlos Bravo desde la Cárcel del Encuentro. Un reportaje de Brigette Mancheno
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La diligencia contó con la presencia de Aquiles Álvarez y Carlos Bravo desde la Cárcel del Encuentro. Un reportaje de Brigette Mancheno