Actualizado: 29 may 2026 - 15:14
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Expertos contradicen justificación del Gobierno sobre cortes de luz
Aseguran que los mantenimientos eléctricos necesarios no se relacionan con el Fenómeno El Niño. Un reportaje de María Gracia Chacón
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Aseguran que los mantenimientos eléctricos necesarios no se relacionan con el Fenómeno El Niño. Un reportaje de María Gracia Chacón