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Actualizado: 29 may 2026 - 15:14

Expertos contradicen justificación del Gobierno sobre cortes de luz

Aseguran que los mantenimientos eléctricos necesarios no se relacionan con el Fenómeno El Niño. Un reportaje de María Gracia Chacón 

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