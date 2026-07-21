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Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 21 jul 2026 - 14:06

Liberan en menos de 24 horas a alias 'Pan de Piña'

Marcos Armando D., cabecilla de Los Chone Killers con historial por tráfico de armas, droga y homicidio, quedó en libertad. Un reportaje de Catalina García

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