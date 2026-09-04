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Actualizada: 04 sep 2026 - 11:24

Liberan a conductor de moto eléctrica tras accidente mortal en Quito

El siniestro en el que falleció un peatón reabrió el debate sobre vehículos de micro-movilidad. Un reportaje de Juan Miguel Rodríguez

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