Expectativa por la llegada del papa León XIV a Lima y Chiclayo

Este miércoles 11 de noviembre está previsto el arribo del papa León XIV a la base aérea de Lima en horas de la tarde, para dar inicio a su visita pastoral en territorio peruano. Tras una ceremonia oficial de bienvenida, el Pontífice sostendrá un encuentro con los obispos de ese país el jueves por la mañana, y el viernes oficiará una misa campal multitudinaria. La agenda de su recorrido de 16 horas incluye un desplazamiento hacia Chiclayo, diócesis donde ejerció como obispo, lo que ha generado una gran expectativa y movilización de fieles, incluidos miles de ecuatorianos que viajan para presenciar los actos litúrgicos. Un reporte de Bernarda Cevallos.