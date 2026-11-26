Fuertes lluvias dejaron al menos 47 sectores afectados en Guayaquil

Varias horas de intensas lluvias en Guayaquil dejaron al menos 47 sectores afectados, según el reporte oficial de Segura EP, convirtiendo en verdaderos ríos avenidas principales como la Francisco de Orellana, Juan Tanca Marengo y Vía a Daule, además de calles de Urdesa, La Alborada, Sauces y Samanes. La acumulación de agua dificultó severamente la movilidad formando largas filas de vehículos, mientras que la entidad municipal también reportó la caída de cuatro árboles y de un poste de alumbrado público en la avenida Barcelona, a la altura del estadio Monumental Banco Pichincha.