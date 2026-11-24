Intensas lluvias dejaron cuatro fallecidos en Los Ríos, Bolívar y Chimborazo

Cuatro personas fallecieron a consecuencia de las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas en el país, siendo Los Ríos, Bolívar y Chimborazo las provincias con mayores afectaciones. En Quevedo, dos personas murieron tras un deslizamiento de tierra la madrugada de este lunes 23 de noviembre, mientras que en Montalvo el desbordamiento de un río inundó viviendas obligando a los habitantes a movilizarse en canoas; además, el desbordamiento de un río en Caluma (Bolívar) y el colapso de un puente por el desborde de un canal en Chimborazo dejaron una víctima mortal en cada localidad. Un reportaje de Bernarda Cevallos