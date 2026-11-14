Lluvias en Guayaquil dejaron dos fallecidos, dos desaparecidos y más de 20 sectores inundados

Las fuertes precipitaciones registradas la noche de este viernes 13 de noviembre en Guayaquil dejan, hasta el momento, un saldo preliminar de dos personas fallecidas, dos desaparecidas y más de 20 sectores inundados. El temporal provocó calles completamente anegadas, viviendas amenazadas por el ingreso de agua y graves complicaciones en la movilidad urbana, siendo la ciudadela Las Orquídeas, una vez más, uno de los puntos más golpeados por la emergencia invernal. Un reportaje de Astrid Singre.