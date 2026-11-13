Disminuyen las lluvias en Guayas y la Sierra mientras Esmeraldas se mantiene alerta por nubosidad

El pronóstico meteorológico para este viernes 13 de noviembre indica que las precipitaciones registradas durante la madrugada comienzan a disiparse progresivamente en varias zonas del país. La cobertura nubosa disminuye en las provincias de Guayas, Cañar y Azuay, manteniéndose remanentes ligeros en Manabí. Sin embargo, persiste la alerta en Esmeraldas debido a una alta concentración de nubes en el norte de esa provincia, mientras masas nubosas desde el océano Pacífico continúan aproximándose al perfil costero ecuatoriano. En el resto de la Sierra no se reportan mayores novedades con presencia de nubes esporádicas, al igual que en sectores de la Amazonía como Pastaza.