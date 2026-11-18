Localizan sin vida a las dos personas desaparecidas tras caer en una zanja en Guayaquil

La noche de este martes 17 de noviembre, efectivos de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos hallaron los cuerpos sin vida de las dos personas que permanecían desaparecidas desde el pasado viernes, luego de haber caído accidentalmente a una zanja en el sector de La Florida, en Guayaquil. Tras intensas jornadas de rastreo, los cadáveres fueron localizados en otra zanja ubicada a la altura del Fuerte Huancavilca. Un reporte de Ricardo Cruzzaty