Localizan sin vida a estudiante universitario lojano tras seis días de búsqueda en Zamora Chinchipe

El cuerpo sin vida de un joven universitario oriundo de Loja, reportado como desaparecido desde el 3 de noviembre, fue hallado por equipos de búsqueda en el límite provincial entre Loja y Zamora Chinchipe. Agentes de la Policía Nacional y peritos de la Dinased acudieron al lugar del hallazgo para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las diligencias correspondientes que permitan esclarecer las causas de su deceso. Un reportaje de María del Rocío Coronel.