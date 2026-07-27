Actualizado: 27 jul 2026 - 15:48
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Roberto Luque asegura que no respondió mensaje de CEO de Progen
El exministro señaló que para esa fecha ya no ejercía el cargo ni tenía competencia sobre los contratos ni sobre Celec.
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El exministro señaló que para esa fecha ya no ejercía el cargo ni tenía competencia sobre los contratos ni sobre Celec.