Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 27 jul 2026 - 15:48

Roberto Luque asegura que no respondió mensaje de CEO de Progen

El exministro señaló que para esa fecha ya no ejercía el cargo ni tenía competencia sobre los contratos ni sobre Celec.

Nuestra TV