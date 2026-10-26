Actualizado: 26 oct 2026 - 13:13
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Manta registra solo el 30% de prereservas turísticas para el feriado debido al toque de queda
A pocos días del feriado de noviembre, el sector turístico y comercial de Manta afronta momentos de incertidumbre por el impacto de las restricciones de movilidad. Las prereservas hoteleras apenas alcanzan el 30%, en comparación con años anteriores donde se bordeaba la ocupación total. Para garantizar el orden, unos 3.200 uniformados resguardarán la provincia de Manabí. Un reporte de Laura Sánchez.