Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Reportajes de 24 Horas

Actualizada: 21 mar 2026 - 21:40

Mercados de Guayaquil ya ofertan granos para la Fanesca

A pocos días de Semana Santa, los ingredientes para este platillo ya se encuentran disponibles desde los 25 centavos. Un reportaje de Jazmín Solís

Nuestra TV