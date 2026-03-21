Actualizada: 21 mar 2026 - 21:40
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Mercados de Guayaquil ya ofertan granos para la Fanesca
A pocos días de Semana Santa, los ingredientes para este platillo ya se encuentran disponibles desde los 25 centavos. Un reportaje de Jazmín Solís
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A pocos días de Semana Santa, los ingredientes para este platillo ya se encuentran disponibles desde los 25 centavos. Un reportaje de Jazmín Solís