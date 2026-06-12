Actualizado: 12 jun 2026 - 18:37
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Una unidad del Metro de Quito luce los colores y rostros de La Tri
La fiebre mundialista llega al sistema de transporte, decorando uno de sus trenes desde este viernes. Un reportaje de Ismenia Solórzano
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La fiebre mundialista llega al sistema de transporte, decorando uno de sus trenes desde este viernes. Un reportaje de Ismenia Solórzano