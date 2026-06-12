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Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 12 jun 2026 - 18:37

Una unidad del Metro de Quito luce los colores y rostros de La Tri

La fiebre mundialista llega al sistema de transporte, decorando uno de sus trenes desde este viernes. Un reportaje de Ismenia Solórzano

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