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Actualizado: 18 may 2026 - 20:28

Ministerio de Salud distribuye 2,4 millones de insumos médicos

La entrega en hospitales de Pichincha y Guayas es de las primeras acciones del ministro Jaime Bernabé. Un reportaje de Belén Merizalde

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