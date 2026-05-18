Ministerio de Salud distribuye 2,4 millones de insumos médicos

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La entrega en hospitales de Pichincha y Guayas es de las primeras acciones del ministro Jaime Bernabé. Un reportaje de Belén Merizalde