Actualizada: 26 ago 2026 - 13:17
Compartir
MSP actualizó el esquema de vacunación nacional luego de 14 años
El Gobierno Nacional actualizó el esquema de vacunación a escala nacional para fortalecer la salud pública. Un reportaje de Belén Merizalde
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 26 ago 2026 - 13:17
Compartir
El Gobierno Nacional actualizó el esquema de vacunación a escala nacional para fortalecer la salud pública. Un reportaje de Belén Merizalde