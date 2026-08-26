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Actualizada: 26 ago 2026 - 13:17

MSP actualizó el esquema de vacunación nacional luego de 14 años

El Gobierno Nacional actualizó el esquema de vacunación a escala nacional para fortalecer la salud pública. Un reportaje de Belén Merizalde

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