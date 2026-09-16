Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Reportajes de 24 Horas

Actualizada: 16 sep 2026 - 21:15

Hallan sin vida a presunto cabecilla de Los Lobos en Papallacta

Alias 'Gato Jeremy', de 22 años, fue sepultado en San Diego con resguardo policial tras ser hallado junto a otro cuerpo en un terreno baldío.

Nuestra TV