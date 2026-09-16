Actualizada: 16 sep 2026 - 21:15
Compartir
Hallan sin vida a presunto cabecilla de Los Lobos en Papallacta
Alias 'Gato Jeremy', de 22 años, fue sepultado en San Diego con resguardo policial tras ser hallado junto a otro cuerpo en un terreno baldío.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 16 sep 2026 - 21:15
Compartir
Alias 'Gato Jeremy', de 22 años, fue sepultado en San Diego con resguardo policial tras ser hallado junto a otro cuerpo en un terreno baldío.