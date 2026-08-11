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Actualizada: 11 ago 2026 - 11:12

Más de 10 muertes violentas se registraron en Guayaquil y Durán

La violencia golpeó a la Zona 8. Un ataque armado en el barrio Cuba dejó tres personas fallecidas y dos heridas. Un reportaje de Jazmín Solís

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