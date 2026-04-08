Feria Internacional del Libro se realizará en septiembre en ...

Segura EP dectectó más de cinco mil delitos en Guayaquil en ...

El comercio informal aumenta en las calles del centro de Gua...

Alerta en Guayaquil por aumento de casos de dengue

Una mujer murió tras caer de un edificio en el centro de Guayaquil

El hallazgo de un cuerpo en el centro de Guayaquil apunta a un posible femicidio. Se investigan los hechos. Un reportaje de Paula Kuhn