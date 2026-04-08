Actualizada: 08 abr 2026 - 11:28
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Una mujer murió tras caer de un edificio en el centro de Guayaquil
El hallazgo de un cuerpo en el centro de Guayaquil apunta a un posible femicidio. Se investigan los hechos. Un reportaje de Paula Kuhn
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El hallazgo de un cuerpo en el centro de Guayaquil apunta a un posible femicidio. Se investigan los hechos. Un reportaje de Paula Kuhn