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Niels Olsen postularía para la Alcaldía de Guayaquil

Su decisión coincide con el anuncio de precandidaturas de ADN, donde se postularía para la Alcaldía de Guayaquil. Un reportaje de Karen Haro