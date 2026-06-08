Actualizado: 08 jun 2026 - 20:28
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Niels Olsen postularía para la Alcaldía de Guayaquil
Su decisión coincide con el anuncio de precandidaturas de ADN, donde se postularía para la Alcaldía de Guayaquil. Un reportaje de Karen Haro
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Su decisión coincide con el anuncio de precandidaturas de ADN, donde se postularía para la Alcaldía de Guayaquil. Un reportaje de Karen Haro