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Actualizado: 16 jun 2026 - 15:29

Daniel Noboa declara el estado de excepción en 10 provincias de Ecuador

La medida durará 60 días en provincias y tres cantones. Dispone la intervención de las Fuerzas Armadas y no incluye toque de queda.

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