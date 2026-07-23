Actualizado: 23 jul 2026 - 14:01
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Daniel Noboa inauguró obras del Quinto Puente en Guayaquil
El proyecto vial arrancó con los trabajos correspondientes al tramo 1A, ubicado en el sector de Cacique Tomalá. Un reportaje de Ericka Vera
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El proyecto vial arrancó con los trabajos correspondientes al tramo 1A, ubicado en el sector de Cacique Tomalá. Un reportaje de Ericka Vera