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Actualizada: 20 mar 2026 - 15:07

Noboa confirma que el toque de queda no se extenderá en abril

Daniel Noboa aseguró que la medida en las cuatro provincias concluirá el 31 de marzo para proteger la economía. Un reportaje de Carlos Sacoto

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