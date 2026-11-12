Nubosidad con probabilidad de lluvias en la Costa se desplaza hacia la Amazonía durante la jornada

El pronóstico meteorológico para este jueves 12 de noviembre reporta una densa concentración de nubosidad con tendencia a precipitaciones en la mayor parte de la región Litoral, afectando principalmente a las provincias de Manabí, Esmeraldas, Santa Elena, El Oro y Los Ríos. Según el análisis atmosférico, estas masas nubosas mantienen un desplazamiento hacia el este, por lo que en el transcurso del día podrían avanzar hasta la Amazonía, región que inicia la jornada con cielo despejado y ausencia de nubes. En cuanto a la Sierra, se observa escasa nubosidad en Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Cañar y Azuay, aunque no se descartan lluvias dispersas durante el día.