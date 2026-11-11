Nubosidad afecta a Los Ríos, Bolívar y el norte del Guayas, mientras Quito prevé cielo despejado

La alerta de clima para la jornada de este miércoles 11 de noviembre registra una alta concentración de cobertura nubosa localizada en la provincia de Los Ríos, en Bolívar y en la zona central del territorio nacional, así como en el sector norte de la provincia del Guayas. En el resto del país no se reportan novedades climáticas de consideración, mientras que para la capital ecuatoriana se anticipan condiciones estables con cielo mayormente despejado durante el día.