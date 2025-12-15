Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Reportajes de 24 Horas

Actualizada: 15 dic 2025 - 09:20

Nueva modalidad de secuestro extorsivo en Quito

 La Dinased alerta sobre falsas ofertas de trabajo usadas para captar y drogar a las víctimas.  

