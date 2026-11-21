Actualizado: 21 nov 2026 - 14:05
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Nuevas inundaciones afectan gran parte de la Isla Santa Cruz en Galápagos
Puerto Ayora esta bajo el agua. Varias familias fueron evacuadas y se suspendieron las operaciones aéreas. Informa Diego Añazco.
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Puerto Ayora esta bajo el agua. Varias familias fueron evacuadas y se suspendieron las operaciones aéreas. Informa Diego Añazco.