Actualizada: 09 ago 2026 - 21:44
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Ocho personas son asesinadas en una mina en Pucará
Masacre en una mina del cantón Pucará, Azuay. La Policía Nacional investiga si las víctimas mortales mantenían relación con la actividad minera de la zona.
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Masacre en una mina del cantón Pucará, Azuay. La Policía Nacional investiga si las víctimas mortales mantenían relación con la actividad minera de la zona.