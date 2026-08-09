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Actualizada: 09 ago 2026 - 21:44

Ocho personas son asesinadas en una mina en Pucará

Masacre en una mina del cantón Pucará, Azuay. La Policía Nacional investiga si las víctimas mortales mantenían relación con la actividad minera de la zona.

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