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Noticiero, domingo 9 de agosto del 2026 | 24 Horas | Ecuador

Ocho personas son asesinadas en una mina en Pucará

Masacre en una mina del cantón Pucará, Azuay. La Policía Nacional investiga si las víctimas mortales mantenían relación con la actividad minera de la zona.