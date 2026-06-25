Operativo 'Gran Fénix 36' desarticuló una presunta red de delincuencia organizada

Pablo Dávila, Comandante General de la Policía , confirmó la desarticulación de una presunta red de delincuencia organizada que operaba dentro de la agencia de tránsito local. Según las investigaciones, los implicados simulaban caídas del sistema para cobrar coimas por matriculación y licencias, causando un perjuicio de $5 millones de dólares al Estado. Un reportaje de Daniel Moreira